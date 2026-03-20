Le Printemps de la moto à la Grange à Bécanes Bantzenheim

Le Printemps de la moto à la Grange à Bécanes

8 rue du Général de Gaulle Bantzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Au cœur de Bantzenheim, le Musée rhénan de la moto La Grange à Bécanes collection Lemoine vous invite à célébrer le retour des beaux jours avec une nouvelle édition du Printemps de la moto. Pendant deux journées festives et entièrement gratuites, laissez-vous emporter dans un univers où passion mécanique, esprit de compétition et moments de partage se rencontrent.

Dès votre arrivée, vous serez plongé dans l’exposition À toute vitesse ! , une immersion captivante dans l’histoire du sport motocycliste. Des premières machines de la fin du XIXe siècle aux technologies de pointe d’aujourd’hui, le parcours vous entraîne dans une aventure où chaque détail raconte une quête de vitesse, d’innovation et de dépassement.

Tout au long du week-end, des visites guidées vous permettront d’explorer ces récits fascinants en profondeur, tandis qu’une conférence inédite vous ouvrira les portes des coulisses de la course moto. À travers le regard d’un professionnel de piste, découvrez les rouages d’un univers aussi spectaculaire que technique.

Les plus jeunes ne seront pas en reste avec le Grand Prix des enfants, une expérience pleine d’énergie et de rires. Dans une ambiance conviviale et sécurisée, ils pourront s’élancer sur des parcours adaptés à leur âge, entre défis sportifs et premières sensations de vitesse. Que ce soit sur draisienne, tricycle ou bicyclette, chacun pourra vivre son moment de champion.

Au fil de la journée, laissez-vous surprendre par la création en direct de l’artiste Benjamin Grunenwald. Sous vos yeux, une œuvre prendra vie, capturant toute l’intensité et la vibration de l’univers moto. Un moment rare, entre art et mécanique, où l’émotion se construit en temps réel.

Et pour prolonger l’expérience, la musique viendra faire résonner les murs du musée avec un concert aux accents rock, inspiré des grandes heures des scènes américaines et britanniques. Une atmosphère chaleureuse et festive pour conclure ces journées en beauté.

Entre découvertes, animations, rencontres et instants à partager en famille ou entre amis, le Printemps de la moto vous promet une parenthèse vivante et inspirante, où la passion se vit à chaque instant.

Programme des 2 jours

Samedi 4 avril

– 14h visite guidée du musée et de l’exposition A toute vitesse (inscription obligatoire par mail)

– 14h30 le grand prix des enfants (inscription obligatoire par mail)

– 15h live painting avec l’artiste Benjamin Grunenwald

– 17h concert du groupe rock Quarante neuf

Dimanche 5 avril

– 14h et 17h visite guidée du musée et l’exposition A toute vitesse (inscription obligatoire par mail)

– 15h conférence les coulisses de la course de moto

– 15h30 le grand prix des enfants (inscription obligatoire par mail) 0 .

8 rue du Général de Gaulle Bantzenheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 23 36 lagrangeabecanes@mulhouse-alsace.fr

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English :

L’événement Le Printemps de la moto à la Grange à Bécanes Bantzenheim a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace