Le Printemps de la musique ancienne en Mayenne Concert A dream Château-CIAP Sainte-Suzanne-et-Chammes

Le Printemps de la musique ancienne en Mayenne Concert A dream

Château-CIAP 9 Rue Fouquet de la Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Un concert qui illustre deux facettes essentielles de la musique élisabéthaine la profondeur émotionnelle et l’esprit d’innovation.

Dans le cadre de l’anniversaire des 400 ans de la mort du compositeur et luthiste anglais John Dowland, le château de Sainte-Suzanne accueille une création originale imaginée par le festival “Le Printemps de la Musique Ancienne en Mayenne” A dream. L’Ensemble Il Ballo investit la grande salle du logis et interprète cette nouvelle proposition musicale née d’une rencontre imaginaire entre John Dowland et Robert Johnson.

Véronique Bourin soprano

Boris Bénézit narration et flûtes

Leonardo Loredo de Sá luths et guitare .

A concert that illustrates two essential facets of Elizabethan music: emotional depth and innovative spirit.

