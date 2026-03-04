Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : modèles vivants, La pouponnière, Lille

Le Printemps de la Pouponnière, atelier de pratique artistique : modèles vivants Samedi 18 avril, 15h00 La pouponnière Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

La Pouponnière vous invite à venir dessiner les modèles du collectif Statik mais pas mutiques ! Elles vous proposeront un tableau vivant en plein air dans le parc de la Pouponnière. Les modèles poseront costumées et revisiteront la thématique « d’Histoires naturelles » à travers plusieurs scènes et différents temps de pose. A vos crayons !

Tout public, même grands débutants! petit matériel de dessin sur place.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Pour les vacances d’avril, la Pouponnière accueille le Musée d’Histoire Naturelle dans le cadre de sa programmation hors-les-murs. Au programme : ateliers, musée numérique et biblio mobile.

©Ville de Lille