LE PRINTEMPS DE LA RANDO DANS LE FRONTONNAIS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton
LE PRINTEMPS DE LA RANDO DANS LE FRONTONNAIS MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton samedi 23 mai 2026.
Fronton
LE PRINTEMPS DE LA RANDO DANS LE FRONTONNAIS
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 07:30:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le printemps de la Randonnée dans le Frontonnais propose une balade thématique pour découvrir le frontonnais à pied !
Découvrez les chemins lors d’une balade dans les vignes. Balade de 12 km au coeur de l’appellation Fronton. Par beau temps, les paysages vallonnés laissent un aperçu sur la chaine des Pyrénées et la plaine du Tarn. Un ravitaillement sera proposé à mi-parcours puis une dégustation de vins et charcuteries dans un domaine viticole ponctuera la matinée. 12 .
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 randos@cc-dufrontonnais.fr
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English :
Le printemps de la Randonnée dans le Frontonnais offers a themed walk to discover the Frontonnais on foot!
L’événement LE PRINTEMPS DE LA RANDO DANS LE FRONTONNAIS Fronton a été mis à jour le 2026-04-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE