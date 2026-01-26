Le printemps de la Randonnée Espace José Escanez Château-Arnoux-Saint-Auban

Le printemps de la Randonnée

Espace José Escanez Boulodrome couvert Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 07:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Une journée consacrée à la randonnée pour un large public.

Espace José Escanez Boulodrome couvert Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 00 36 61 randurance180@gmail.com

English :

A day devoted to hiking for a wide audience.

L’événement Le printemps de la Randonnée Château-Arnoux-Saint-Auban a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains