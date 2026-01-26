Le printemps de la Randonnée Espace José Escanez Château-Arnoux-Saint-Auban
Le printemps de la Randonnée
Espace José Escanez Boulodrome couvert Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 07:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Une journée consacrée à la randonnée pour un large public.
Espace José Escanez Boulodrome couvert Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 00 36 61 randurance180@gmail.com
English :
A day devoted to hiking for a wide audience.
