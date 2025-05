Le printemps de l’Hacienda – Camburat, 24 mai 2025 14:00, Camburat.

Lot

Le printemps de l’Hacienda Place du village Camburat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Le comité des fêtes de Camburat vous invite à célébrer le printemps autour d’un concours de pétanque en doublette et d’un repas convivial avec sanglier à la broche. Ambiance festive assurée dans le village.

14h Concours de pétanque en doublette

Soir Repas sanglier à la broche (sur réservation) .

Place du village

Camburat 46100 Lot Occitanie

English :

The Camburat festivities committee invites you to celebrate spring with a double pétanque competition and a convivial meal with a wild boar on the spit. A festive atmosphere is guaranteed in the village.

German :

Das Festkomitee von Camburat lädt Sie ein, den Frühling mit einem Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack und einem gemütlichen Essen mit Wildschwein am Spieß zu feiern. Festliche Stimmung im Dorf garantiert.

Italiano :

Il comitato festeggiamenti di Camburat vi invita a festeggiare la primavera con una gara di doppio di pétanque e un pasto conviviale con cinghiale allo spiedo. Atmosfera di festa assicurata nel villaggio.

Espanol :

La comisión de fiestas de Camburat le invita a celebrar la primavera con una competición de dobles de petanca y una comida de convivencia con jabalí al asador. Ambiente festivo asegurado en el pueblo.

L’événement Le printemps de l’Hacienda Camburat a été mis à jour le 2025-05-05 par OT Figeac