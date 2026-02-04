Le Printemps de Niglo Dolancourt

Le Printemps de Niglo

Nigloland célèbre le printemps ! Le Printemps de Niglo est de retour pour émerveiller petits et grands au parc d’attractions. Jusqu’au 3 mai, le parc se pare de ses plus belles couleurs printanières pour offrir une expérience inoubliable à toute la famille !

Dès votre arrivée, vous serez accueilli par les mascottes emblématiques, Niglo et Niglotte, vêtues de leurs plus beaux habits printaniers. Le parc se transforme en un véritable jardin fleuri, avec des décorations colorées, créant une atmosphère féerique propice à la détente et à l’émerveillement.

Découvrez des animations inédites

– La chasse aux papillons Les papillons se sont échappés ! Retrouvez les tous dans le parc à travers notre Chasse aux Papillons, ouverte aux enfants de moins de 12 ans.

– Le nouveau spectacle Saperlipopette entrez dans le chapiteau et découvrez un tout nouveau spectacle pour petits et grands !

Ne manquez pas cette occasion de célébrer le printemps en famille dans l’univers enchanteur de Nigloland. Le Printemps de Niglo vous promet des souvenirs mémorables et des moments de joie partagée !

D619 Dolancourt 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 94 52 contact@nigloland.fr

