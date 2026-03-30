Le Printemps de Saint-Fiacre Le Cabellou Concarneau
Le Printemps de Saint-Fiacre Le Cabellou Concarneau dimanche 12 avril 2026.
Le Printemps de Saint-Fiacre
Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Vide jardin
Vente de plantes et de boutures, présence d’un rémouleur, de Hervé GUIRRIEC (Locus Solus), conférence et dictée sur les plantes du littoral, animations diverses.
Bar et restauration sur place.
Tarif 1€, gratuit moins de 12 ans .
Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 71 38 28 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Printemps de Saint-Fiacre
L’événement Le Printemps de Saint-Fiacre Concarneau a été mis à jour le 2026-03-26 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier tournage flash expérience Studio Terre et Bien-Etre Concarneau 30 mars 2026
- Atelier modelage ado et adulte Studio Terre et Bien-Etre Concarneau 31 mars 2026
- Chasse aux oeufs à la ferme du coeur Concarneau 4 avril 2026
- Prix cycliste du Cabellou Concarneau 4 avril 2026
- Y a pas que la Ville Close ! Ville-Close Concarneau 4 avril 2026