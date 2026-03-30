Le Printemps de Saint-Fiacre Le Cabellou Concarneau

Le Printemps de Saint-Fiacre

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Vide jardin

Vente de plantes et de boutures, présence d’un rémouleur, de Hervé GUIRRIEC (Locus Solus), conférence et dictée sur les plantes du littoral, animations diverses.

Bar et restauration sur place.

Tarif 1€, gratuit moins de 12 ans .

Le Cabellou Chapelle Saint-Fiacre Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 71 38 28 39

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English : Le Printemps de Saint-Fiacre

L’événement Le Printemps de Saint-Fiacre Concarneau a été mis à jour le 2026-03-26 par OTC CCA