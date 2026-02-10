Le Printemps de Traverses Stade de la Durantière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 16:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Retrouvez-nous le samedi 21 mars à la Plaine de Jeux de la Durantière pour fêter le printemps en musique ! Au programme : concerts, chorale, jeux & buvette.L’occasion de venir rencontrer ses voisin·es et de passer un moment convivial près de chez-soi :)Nous sommes la compagnie de théâtre La Réciproque et cet évènement est organisé dans le cadre de notre résidence artistique de territoire Traverses (Chemins de) menée entre 2025 et 2027 sur le quartier Contrie-Dervallières-Zola. Notre volonté est de partir à la rencontre des associations et habitant·es du quartier, au travers d’ateliers et d’évènement artistiques organisés tout le long de l’année, afin de créer en 2027 une mini-série qui vous racontera.Date, horaire et lieu de l’évènement : Samedi 21 Mars, 16h-22h, à la Plaine de Jeux de la Durantière.Gratuit et ouvert à tous·tes.Pour plus d’informations et pour suivre nos actions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse residence.traverses@gmail.com et à nous suivre sur Instagram (@résidence_traverses) !

Stade de la Durantière Dervallières – Zola Nantes 44100



