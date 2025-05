Le Printemps des Artisans Marché artisanal – Telgruc-sur-Mer, 18 mai 2025 10:00, Telgruc-sur-Mer.

Finistère

Le Printemps des Artisans Marché artisanal Rue de l’Église Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:30:00

Date(s) :

2025-05-18

« Le Printemps des Artisans revient le dimanche 18 mai !

Pour cette deuxième édition, retrouvez avec plaisir les artisans et artistes que vous aviez découverts l’an dernier, et venez en rencontrer de nouveaux ! Plus d’une vingtaine d’exposants seront présents pour vous faire découvrir leurs créations, partager leur savoir-faire et leur passion.

Le petit plus nos couteliers seront là pour affûter vos couteaux sur place.

À midi, Mamie Sac à Dos vous régalera avec ses délicieux plats faits maison, préparés avec amour. Et l’après-midi, laissez-vous tenter par les savoureuses glaces artisanales d’Espèce d’Ananas.

Tout au long de la journée, une buvette sera à votre disposition cafés, boissons fraîches, crêpes… il y en aura pour tous les goûts !

Et pourquoi ne pas tenter votre chance à notre tombola ? De jolis lots offerts par nos exposants sont à gagner ! Les bénéfices de la tombola seront reversés à l’association Argol en Rose.

Rendez-vous à Telgruc-sur-Mer, place de l’église, le dimanche 18 mai de 10h à 17h30, pour une journée riche en découvertes et en bonne humeur ! » .

