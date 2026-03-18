Le Printemps des artistes Place des Carmes Langon

Le Printemps des artistes

Place des Carmes 8 Cours des Carmes Langon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

La Ville de Langon vous invite à une après-midi créative et conviviale à partager en famille ou entre amis.

Au programme ateliers artistiques gratuits, performances en direct et expositions pour découvrir et expérimenter différentes disciplines gravure, photographie, peinture, graff, céramique, encre de Chine et bien plus encore.

Concours de peintres dans la rue

• Inscriptions gratuites sur place 10h 11h

• Création des œuvres 11h 16h

• Remise des prix 18h

Thème 2026 inspiré d’une citation de François Mauriac

La Garonne débordée roule en moi ses eaux comme de la terre liquide.

Deux catégories

Adultes Prix Maîtrise technique et Créativité et originalité

Juniors (6-10 ans 11-16 ans)

À gagner des bons d’achat dans des boutiques langonnaises.

Ateliers, performances et expositions 15h 18h

En partenariat avec le Centre François Mauriac de Malagar. .

Place des Carmes 8 Cours des Carmes Langon 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 14 45 contact@lescarmes.fr

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English : Le Printemps des artistes

L’événement Le Printemps des artistes Langon a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud