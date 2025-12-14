Le Printemps des Artistes

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Dans le cadre du Printemps des artistes de la Ville de Langon, le Domaine de Malagar accueille une exposition de verres soufflés par l’artiste Léon Brachet de la Valette, et une exposition des collectifs Lucozart et RootArtistes.

Sur réservation .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr

