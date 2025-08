Le Printemps des Arts #7 Exposition Espace exposition Maurice Druon Coutras

Espace exposition Maurice Druon 12 Rue Saint Jean Coutras Gironde

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-22

Le Printemps des Arts vous propose de célébrer la culture sous toutes ses formes d’expression arts plastiques, arts visuels, musique, danse…seront au rendez-vous de cette 7ème édition.

Un évènement culturel coproduit par l’atelier Plastickart, le Grand Chemin et le Pôle culturel de la Ville de Coutras.

Le Printemps des Arts est une manifestation culturelle coproduite par l’atelier Plastickart et le pôle culturel de la Ville de Coutras. L’objectif de ce temps fort axé sur les arts plastiques, les arts visuels et les performances artistiques est de mettre en lumière la création et les talents d’artistes du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà. Le thème de cette septième édition du Printemps des Arts est Le Temps .

Infos pratiques :

culture@mairie-coutras.fr printempsdeszarts2019@gmail.com

Vernissage :22 mai .

Espace exposition Maurice Druon 12 Rue Saint Jean Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 69 43 80 culture@mairie-coutras.fr

