Le printemps des arts créatifs Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines

Le printemps des arts créatifs

Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Marché de créateurs

Découvrez le printemps des arts créatifs avec des activités variées bande dessinée, bougies, bijoux, carterie, fleurs séchées, pyrogravure et décos diverses.

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Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 75 01

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English :

Marché de créateurs

Discover the springtime of creative arts with a variety of activities: comics, candles, jewelry, card-making, dried flowers, pyrography and various decorations.

L’événement Le printemps des arts créatifs Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme Destination Nord Charente