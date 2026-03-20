Le Printemps des Cerises

Place des Marronniers Néons-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18 21:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Une soirée concert festive avec plusieurs groupes sur scène dans une ambiance rock et punk’n roll.

Le Printemps des cerises c’est une soirée avec 4 groupes sur scène Polo (chansons), Skivers (Garage punk), Boycott (punk rock) et Tony Revielle Aka Francis Reverdy (chansons francophones et punk attitude).

Des interplateaux festifs avec buvette et petite restauration sur place. 5 .

Place des Marronniers Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 52 11 31 35 animaneons@gmail.com

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English :

A festive concert evening with 3 bands on stage in a rock and punk’n roll atmosphere. Festive interplays with refreshments and small restoration on the spot.

L’événement Le Printemps des Cerises Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-03-20 par Destination Brenne