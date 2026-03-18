Le printemps des chorales

Salle des fêtes Roaillan Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le printemps des Chorales, l’évènement annuel de Roaillan. Cette année 6 chorales pour vous enchanter et vous faire, le samedi 25 avril. Une occasion parfaite pour profiter d’une soirée de chants harmonieux et d’émotions partagées ! Chansons françaises et d u monde d’hier et d’aujourd’hui.

Découvrez ou redécouvrez, Le Choeur des Rugueux de Langon, En voix la Musique de Toulenne, Olé Choeur de Sore, Les Choeurs de Saint-Mo de Saint-Morillon, Les voies fluviales de Portets et Novavoix de Roillan.

Buvette sur place. .

Salle des fêtes Roaillan 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 46 32 29 novavoix33210@gmail.com

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English : Le printemps des chorales

L’événement Le printemps des chorales Roaillan a été mis à jour le 2026-03-13 par La Gironde du Sud