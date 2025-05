Le printemps des cimetières, une balade patrimoniale, insolite et mémorielle – Cimetière, 18 mai 2025 10:30, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 10:30 – 13:00

Gratuit : oui Gratuit Gratuit – Entrée libre Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public, Jeune Public

Se promener dans un cimetière n’est pas l’idée de sortie la plus évidente pour un week-end, et pourtant… Ces lieux regorgent d’histoires, d’anecdotes et de monuments fascinants. Cette année, la commune vous invite à redécouvrir le cimetière de Saint-Aignan de Grand Lieu sous un nouveau jour, à travers une promenade inédite.Le temps d’une visite libre, les participants pourront cheminer entre plusieurs stations où des bénévoles passionnés partageront leurs connaissances autour de thématiques variées : histoire locale, personnalités historiques, symbolique funéraire ou encore patrimoine architectural. Une belle occasion de découvrir un lieu méconnu du grand public.Les associations se mobilisentParce que préserver la mémoire, c’est aussi mieux comprendre notre histoire, la commune s’associe avec plusieurs acteurs engagés. Le Groupe Histoire « Sur les pas d’Amani », l’UNC, ainsi qu’Henri de Cayeux, s’impliquent pour faire de cette première édition un moment riche en découvertes.Rendez-vous au cimetière de Saint-Aignan de Grand Lieu. Départ libre entre 10h30 et 12h. Entrée libre et gratuite.

Cimetière 44860

0240264444