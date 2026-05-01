Le printemps des cimetières Visite guidée Plouguenast-Langast
Le printemps des cimetières Visite guidée Plouguenast-Langast samedi 9 mai 2026.
Plouguenast-Langast
Le printemps des cimetières Visite guidée
Langast Plouguenast-Langast Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Curieux du patrimoine ? Vous aimez découvrir des lieux chargés d’histoire, de symboles, de généalogie et de mémoire collective ? Dans le cadre du Printemps des Cimetières, qui fête ses 10 ans cette année, le SEL Les Troqueurs de Lin (système d’échange local) vous invite à une visite guidée originale et enrichissante à Plouguenast-Langast.
Au programme symbolique funéraire, patrimoine méconnu, approche généalogique, lien avec l’église Saint-Gal, qui apparaît comme l’une des plus anciennes de Bretagne
– Biodiversité
– Visite de la chapelle avec exposition
– Temps d’échange convivial pour partager nos découvertes
La visite, accompagnée par Muriel, se déroulera au cimetière de Langast et à la chapelle Saint-Jean. Jacky, animateur d’ateliers généalogiques du GG 22, vous fera bénéficier de ses recherches lors de cette balade. Sur réservation uniquement. .
Langast Plouguenast-Langast 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 15 58 20
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English :
L’événement Le printemps des cimetières Visite guidée Plouguenast-Langast a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Bretagne Centre
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