Le Printemps des ENS 71 Le marais de Massilly Espace naturel sensible du marais de Massilly Massilly

Pour la 3ème année consécutive, le Département de Saône-et-Loire vous propose de participer à la Semaine du Printemps des Espaces Naturels Sensibles pour marquer la sortie de l’hiver. Du mardi 7 au jeudi 16 avril 2026, plongez au cœur des paysages préservés de notre territoire et laissez-vous guider par les chants des oiseaux, symboles d’une biodiversité vigoureuse et fragile.

Cette année, chaque Espace Naturel Sensible du département ouvre ses portes pour une visite guidée exceptionnelle, animée par un ornithologue de la LPO. Une occasion unique de redécouvrir votre territoire, d’apprendre à reconnaître les chants des oiseaux et de comprendre les enjeux de leur protection. Que vous soyez novice ou passionné, ces balades sont conçues pour tous les publics et promettent des moments d’émerveillement et de sensibilisation

Visite accessible au public malvoyant et au public à mobilité réduite

Visite en matinée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact vous sera communiqué lors de votre réservation. .

