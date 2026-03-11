Le printemps des ENS sur le toit des grottes à la Mouge à Azé les chants des oiseaux. Parking des grottes Azé

Le printemps des ENS sur le toit des grottes à la Mouge à Azé les chants des oiseaux.

Parking des grottes 135 route de Donzy Azé Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Dans le cadre du printemps des ENS (une visite printannière dans chaque Espace naturel sensible du département), partez à la découverte de la nature et plus particulièrement du chant des oiseaux de ces espaces classés et riches en biodiversité. Aujourd’hui le toit des grottes à la Mouge à Azé !

Par Pierre Aghetti, en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire.

Retour prévu pour 12h30.

Paraboles, casques et jumelles mises à disposition. Inscription par téléphone ou par mail (attention, places limitées). .

Parking des grottes 135 route de Donzy Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ens@saoneetloire71.fr

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English : Le printemps des ENS sur le toit des grottes à la Mouge à Azé les chants des oiseaux.

L’événement Le printemps des ENS sur le toit des grottes à la Mouge à Azé les chants des oiseaux. Azé a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)