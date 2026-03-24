Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert
Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert samedi 18 avril 2026.
Le printemps des étangs à Der Nature
Der nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Partez pour une balade matinale de 3 km accessible à tous et ponctuée de pauses afin d’observer la faune sauvage. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. Sur réservation. Gratuit. .
Der nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English :
L’événement Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne