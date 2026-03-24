Le printemps des étangs à Der Nature

Der nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Tout public

Partez pour une balade matinale de 3 km accessible à tous et ponctuée de pauses afin d’observer la faune sauvage. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. Sur réservation. Gratuit. .

Der nature seul rond point entre Giffaumont et Arrigny Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le printemps des étangs à Der Nature Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne