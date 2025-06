LE PRINTEMPS DES FEMMES maison de quartier de Villejean Brécé 27 juin 2025

RDV le Vendredi 27 Juin

L’association Nous Féministes 35 a le plaisir de vous inviter à la troisième édition du Printemps des Femmes, un événement annuel que nous organisons pour célébrer, rassembler, sensibiliser et échanger autour des luttes féministes.

Cette journée se tiendra le vendredi 27 juin 2025, de 14h à 20h30, et aura lieu en deux temps :

• De 14h à 17h : des projections de courts-métrages et témoignages autour des vécus de femmes et des enjeux liés à l’égalité.

• De 17h30 à 20h30 : un moment convivial avec un goûter partagé, des jeux participatifs et une pause musicale pour clôturer la journée dans la bonne humeur.

Comme chaque année, le Printemps des Femmes est pour nous l’occasion de briser l’isolement, de favoriser la cohésion sociale, et de créer un espace bienveillant où les voix peuvent se faire entendre.

Nous serions très heureuses de vous compter parmi nous pour cette nouvelle édition.

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-06-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-27T20:30:00.000+02:00

nousfeministes35@gmail.com

maison de quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35 000 Rennes Brécé 35530 Ille-et-Vilaine