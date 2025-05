Le printemps des fragilités – Place Saint-Pierre Nantes, 24 mai 2025 09:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 09:00 – 22:00

Gratuit : oui Participation gratuite Tout public

Les samedi 24 et dimanche 25 mai 2025 sur le Cours Saint-Pierre le « Village des Fragilités » se transforme en « Oasis de fraternité » !Floraison « d’oasis de fraternité » en terre ligérienne à l’occasion de la 3e édition du festival du Printemps des Fragilités !Pour sa 3e édition, le festival du « Printemps des Fragilités » célèbre la fraternité en mettant en lumière les plus de cent associations de solidarité du « Collectif Fragilités en Partage » : œuvrant chacune dans leur domaine de spécialité, elles donnent corps à l’idéal de fraternité. En écho à « notre humanité si fragile », comme aimait le dire notre parrain Philippe Pozzo di Borgo, la programmation du festival démarre dès septembre 2024 en Pays de la Loire et s’achève les 24 et 25 mai 2025, lors d’un grand week-end festif organisé au cœur de la Ville de Nantes, 6e métropole de France, où s’érigera, pour la 3e fois, le « Village des Fragilités ».Découvrez la programmation complète

Place Saint-Pierre Centre-ville Nantes 44000