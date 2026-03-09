Le Printemps des Livres Bourges

Le Printemps des Livres

Début : Mardi 2026-03-09 09:30:00

fin : 2026-03-23 19:00:00

Venez célébrer la littérature et rencontrer vos auteurs préférés lors du Printemps des Livres à Bourges

Le Printemps des Livres propose une rencontre avec des auteurs et artistes de la région.

Découvrez romanciers, poètes, illustrateurs et peintres.

Vous y retrouverez des romans, contes pour enfants, biographies, pièces de théâtre et recueils de poésie qui vous seront ensuite présentés.

Pour finir, vous pourrez acheter les livres sur place ainsi qu’ échanger avec leurs créateurs dans une atmosphère conviviale. .

Celebrate literature and meet your favorite authors at Printemps des Livres in Bourges

