Le Printemps des Loupiots chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne

Le Printemps des Loupiots chez Pressoria

PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-19 11:15:00

2026-04-12 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-19

Tout public

Dans le cadre du Printemps des Loupiots, Pressoria invite les plus petits à découvrir une programmation spécialement pensée pour explorer leurs sens et inviter à l’évasion.

– Jeudi 16 avril spectacle pour enfants Le bout du monde

Dans le cadre de la programmation du Printemps des Loupiots, les jeunes spectateurs sont invités à suivre les pas de Bomo, un petit personnage curieux qui se lance à la recherche du bout du monde.

C’est où le bout du monde ? Là où finit la forêt ? Derrière les montagnes rocheuses ? Au bout du tapis de sable chaud ? De l’autre côté de l’océan ? A suivre le vent, le petit Bomo finit par revenir à son point de départ…Et le bout du monde alors ?

Entre poésie, musique et objets détournés, ce spectacle sensible et ludique invite les enfants (et les grands !) à rêver, s’émerveiller et réfléchir en douceur.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, qui peut bien sûr venir avec plusieurs enfants.

Spectacle réalisé par Acte 2

Horaire 15h00

Durée 40min

Dès 2 ans

Tarifs 10 € adulte 7 € enfant

Sur réservation places limitées

– 12, 18 et 19 avril ateliers sensoriels pour enfants

À travers une série de petits jeux et d’ateliers adaptés à leur âge, les enfants découvrent le monde du champagne autrement

• La vue un memory autour du terroir

• L’odorat le loto des sens

• Le goût dégustation de jus et reconnaissance des fruits

• Le toucher retrouver des matériaux à l’aveugle

• L’ouïe écouter et reconnaître des sons liés aux métiers du champagne et aux animaux

Curiosité, observation et amusement sont au rendez-vous !

À la fin de l’atelier, chaque enfant repart fier d’avoir relevé le défi avec le certificat des cinq sens

Horaire 10h30

Pour les enfants de 3 à 10 ans

Durée 45 minutes

Gratuit sur réservation

Places limitées à 15 enfants par session

Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre de billet. .

