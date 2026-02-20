Le Printemps des Loupiots chez Pressoria PRESSORIA Aÿ-Champagne
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 10:30:00
fin : 2026-04-19 11:15:00
Date(s) :
2026-04-12 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-19
Tout public
Dans le cadre du Printemps des Loupiots, Pressoria invite les plus petits à découvrir une programmation spécialement pensée pour explorer leurs sens et inviter à l’évasion.
– Jeudi 16 avril spectacle pour enfants Le bout du monde
Dans le cadre de la programmation du Printemps des Loupiots, les jeunes spectateurs sont invités à suivre les pas de Bomo, un petit personnage curieux qui se lance à la recherche du bout du monde.
C’est où le bout du monde ? Là où finit la forêt ? Derrière les montagnes rocheuses ? Au bout du tapis de sable chaud ? De l’autre côté de l’océan ? A suivre le vent, le petit Bomo finit par revenir à son point de départ…Et le bout du monde alors ?
Entre poésie, musique et objets détournés, ce spectacle sensible et ludique invite les enfants (et les grands !) à rêver, s’émerveiller et réfléchir en douceur.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, qui peut bien sûr venir avec plusieurs enfants.
Spectacle réalisé par Acte 2
Horaire 15h00
Durée 40min
Dès 2 ans
Tarifs 10 € adulte 7 € enfant
Sur réservation places limitées
– 12, 18 et 19 avril ateliers sensoriels pour enfants
À travers une série de petits jeux et d’ateliers adaptés à leur âge, les enfants découvrent le monde du champagne autrement
• La vue un memory autour du terroir
• L’odorat le loto des sens
• Le goût dégustation de jus et reconnaissance des fruits
• Le toucher retrouver des matériaux à l’aveugle
• L’ouïe écouter et reconnaître des sons liés aux métiers du champagne et aux animaux
Curiosité, observation et amusement sont au rendez-vous !
À la fin de l’atelier, chaque enfant repart fier d’avoir relevé le défi avec le certificat des cinq sens
Horaire 10h30
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Durée 45 minutes
Gratuit sur réservation
Places limitées à 15 enfants par session
Les adultes accompagnateurs n’ont pas besoin de prendre de billet. .
PRESSORIA 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est contact@pressoria.com
