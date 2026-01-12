Le printemps des Loupiots Muséobébé Yoga enfant-parent Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

Le printemps des Loupiots Muséobébé Yoga enfant-parent

Début : 2026-04-13 11:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

2026-04-13 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Le Printemps des Loupiots revient pour une seconde édition ! Fruit de l’association de différents acteurs culturels du territoire, ce festival pluridisciplinaire propose, durant trois semaines, de nombreuses animations à destination du (très) jeune public. Au programme théâtre, cinéma, musique, patrimoine et bien d’autres choses encore.

Cette année, le musée explore le thème des animaux lors de visites et ateliers adaptés aux tout-petits.

Muséobébé Regarde dans le ciel

Lundi 13 et jeudi 16 avril / 11h (30min)

Rendez-vous sous le plafond peint du grand salon du Château Perrier pour une visite sensorielle sur le thème du ciel et des oiseaux !

Atelier P’tits bouchons Yoga enfant-parent

Mercredi 15 et vendredi 17 avril / 11h (1h)

Le yoga s’invite au musée ! Partez à la rencontre des animaux du musée puis partagez un moment enfant-parent ludique et sensoriel autour de ces œuvres.

Les tapis sont fournis. Nous vous remercions d’arriver en tenue souple et confortable.

En partenariat avec Pressoria, la MJC intercommunale d’Aÿ, la médiathèque de Tours-sur-Marne, les médiathèques d’Epernay, l’Ecole intercommunale de musique d’Epernay et sa région, le Salmanazar Scène de création et de diffusion d’Epernay, le Cinéma Le Palace et l’association “La Tribu des Minots”. .

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay 51200 Marne Grand Est

