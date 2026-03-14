Le Printemps des Manufactures visite de l’atelier-conservatoire de la dentelle Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay
Le Printemps des Manufactures visite de l’atelier-conservatoire de la dentelle Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts Le Puy-en-Velay dimanche 12 avril 2026.
Le Printemps des Manufactures visite de l’atelier-conservatoire de la dentelle
Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’Atelier Conservatoire National de la Dentelle, créé en 1976, est rattaché à l’établissement public des Manufactures Nationales, Sèvres Mobilier National, et au Ministère de la Culture.
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Atelier Conservatoire National de la Dentelle Ateliers des Arts 32 rue du 86ième R.I. Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 74 41 nathalie.sauret@culture.gouv.fr
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English :
The Atelier Conservatoire National de la Dentelle, created in 1976, is attached to the public establishment of the Manufactures Nationales, Sèvres Mobilier National, and to the French Ministry of Culture.
L’événement Le Printemps des Manufactures visite de l’atelier-conservatoire de la dentelle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay