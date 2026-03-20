Le printemps des Métiers d’art à Niort Boutique 36 quai des arts Niort

Le printemps des Métiers d’art à Niort

Boutique 36 quai des arts 36 rue Brisson Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Cette année le 36 quai des arts s’engage avec enthousiasme dans Le Printemps des Métiers d’Art un évènement dédié à la célébration de la richesse et de la diversité des savoir-faire artisanaux, portés par ses adhérents et invités.

Ce nouveau rendez-vous met à l’honneur, le talent et la créativité des artisans d’art, tout en valorisant ces métiers d’excellence qui façonnent notre patrimoine culturel.

Il s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Ville De Niort et de son engagement au sein du réseau Ville Et Métier D’art .

Boutique 36 quai des arts 36 rue Brisson Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 73 01 88 contact@36quaidesarts.com

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English :

L’événement Le printemps des Métiers d’art à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT 79