LE PRINTEMPS DES NOCTURNES, Abbaye de Trois-Fontaines, Trois-Fontaines-l’Abbaye

LE PRINTEMPS DES NOCTURNES Vendredi 13 mars, 18h00 Abbaye de Trois-Fontaines Marne

Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T18:00:00+01:00 – 2026-03-13T20:00:00+01:00

Printemps des Nocturnes.

Vendredi 13 mars 2026,

Abbaye de Trois-Fontaines,

51340 Trois-Fontaines-L’Abbaye.

18h – Salle des communs de l’Abbaye (salle non chauffée) : Effraie des clochers, Hulotte, Chevêche d’Athéna, Moyen Duc … la première partie de la soirée sera consacrée à une présentation des diverses espèces présentes sur notre territoire, leur biologie, leurs chants, les menaces qui pèsent sur elles, les actions qui peuvent être mises en place pour contribuer à leur préservation. 1h.

19h – Parc de l’Abbaye : Balade crépusculaire aux abords et dans le Parc de l’Abbaye à l’écoute des bruits de la nuit et à la rencontre de la faune nocturne. 1h. (Balade annulée en cas de mauvais temps).

Entrée libre.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de la LPO au 03.26.72.54.47 (en semaine) et au 06.7168.47.06 (en soirée et le week-end).

Organisation : Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et Association des Amis des Sites de Trois-Fontaines.

Abbaye de Trois-Fontaines Place du Château, 51340 Trois-Fontaines l’Abbaye Trois-Fontaines-l’Abbaye 51340 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.7168.47.06 »}]

Découvrez les diverses espèces présentes sur notre territoire, leurs chants, les menaces qui pèsent sur elles, les actions qui peuvent être mises en place pour contribuer à leur préservation.

LPO