Le Printemps des objets 2e édition

Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La 2e édition du Printemps de objets aura lieu le samedi 30 mai de 10h à 18h, dans le centre-ville et les zones d’activités.

Les boutiques BléRéstore, Main Ouverte, et la Croix-Rouge seront evidemment au rendez-vous, dans leurs locaux, avec toujours plus d’objets, meumbles, jouets, vêtements.

La 2e édition du Printemps de objets aura lieu le samedi 30 mai de 10h à 18h, dans le centre-ville et les zones d’activités de Bléré.

Une journée festive et engagée au coeur de la ville !

Les boutiques BléRéstore, Main Ouverte, et la Croix-Rouge seront evidemment au rendez-vous, dans leurs locaux, avec toujours plus d’objets, meumbles, jouets, vêtements.

Les artisans et professionnels vous attendront dans la contre-allée de la zone industrielle de Bois Pataud. Le centre-ville sera le lieu des brocanteurs venus de France, de Navarre et d’ailleurs !

Les acteurs de la seconde main de Bléré unissent leurs forces pour vous proposer un évènement unique, joyeux et plein de belles découvertes.

Organisé en collaboration avec la mairie de Bléré, la communauté de communes Autour de Chenonceau .

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

The 2nd edition of Printemps de objets will take place on Saturday, May 30, from 10am to 6pm, in the town center and business parks.

The BléRéstore, Main Ouverte and Red Cross stores will be on hand in their premises, with an ever-increasing array of objects, furniture, toys and clothing.

L’événement Le Printemps des objets 2e édition Bléré a été mis à jour le 2026-03-22 par ADT 37