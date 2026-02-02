Le printemps des orchestres Pujols

Le printemps des orchestres

Salle du Palay Pujols Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Cette soirée aura le plaisir de mettre en lumière tout le travail extraordinaire accompli au sein du Conservatoire, pour vous offrir un spectacle musical éclatant, coloré et résolument festif !

Tout public Durée 1h30

Salle du Palay Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 52 52 conservatoire@grand-villeneuvois.fr

English : Le printemps des orchestres

This evening will highlight all the extraordinary work accomplished at the Conservatoire, offering you a dazzling, colorful and resolutely festive musical show!

All audiences Duration: 1h30

