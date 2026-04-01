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Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Site verrier de Meisenthal

Adresse : 1 Place Robert Schuman

Ville : 57960 Meisenthal

Département : Moselle

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 15:45:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Meisenthal

Le printemps des petits verriers Atelier sablage

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:45:00
fin : 2026-04-22 16:45:00

Date(s) :
2026-04-22

Atelier Sablage mercredi 22 avril à 14h30 & 15h45

Expérimentez la technique du sablage et décorez un objet en verre.

Durée de l’atelier 1h

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés

5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs), avec l’entrée du musée offerte.Enfants
5  .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91 

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English :

Sandblasting workshop: Wednesday, April 22, 2:30 & 3:45 p.m

Experiment with the sandblasting technique and decorate a glass object.

Workshop duration: 1h

Children aged 6 and over, accompanied

5? per child (free for accompanying adults), with free admission to the museum.

L’événement Le printemps des petits verriers Atelier sablage Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE

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