Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal mercredi 22 avril 2026.
Meisenthal
Le printemps des petits verriers Atelier sablage
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:45:00
fin : 2026-04-22 16:45:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier Sablage mercredi 22 avril à 14h30 & 15h45
Expérimentez la technique du sablage et décorez un objet en verre.
Durée de l’atelier 1h
Enfants à partir de 6 ans, accompagnés
5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs), avec l’entrée du musée offerte.Enfants
5 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91
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English :
Sandblasting workshop: Wednesday, April 22, 2:30 & 3:45 p.m
Experiment with the sandblasting technique and decorate a glass object.
Workshop duration: 1h
Children aged 6 and over, accompanied
5? per child (free for accompanying adults), with free admission to the museum.
L’événement Le printemps des petits verriers Atelier sablage Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE
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