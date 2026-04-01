Le printemps des petits verriers Atelier sablage Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Le printemps des petits verriers Atelier sablage

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-22 15:45:00

fin : 2026-04-22 16:45:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier Sablage mercredi 22 avril à 14h30 & 15h45

Expérimentez la technique du sablage et décorez un objet en verre.

Durée de l’atelier 1h

Enfants à partir de 6 ans, accompagnés

5 € par enfant (gratuit pour les accompagnateurs), avec l’entrée du musée offerte.Enfants

5 .

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Sandblasting workshop: Wednesday, April 22, 2:30 & 3:45 p.m

Experiment with the sandblasting technique and decorate a glass object.

Workshop duration: 1h

Children aged 6 and over, accompanied

5? per child (free for accompanying adults), with free admission to the museum.

L’événement Le printemps des petits verriers Atelier sablage Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-15 par OT DU PAYS DE BITCHE