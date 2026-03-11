Le printemps des pics – balade ornithologique Parc de la Gaudinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 09:30 – 12:30

Gratuit : non De 12€ à 15€. Le tarif enfant est à 12€ et le tarif adulte à 15€ pour 3h d’animation. Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Venez découvrir les différents pics de notre région dans le parc de la Gaudinière.Profitez de cette période idéale pour observer ces oiseaux et tentezd’observer leur parade printanière. Une sortie où l’amour et le tambourdevraient se faire entendre !Cette animation vous donnera les clés d’identification pour mieux reconnaître les oiseaux communs et faire de belles observations. Infos pratiques :L’animatrice de L’atelier LuciDe vous mettera à disposition des jumelles si vous n’en avez pas.Un parking voiture et vélo se situe en haut du parc, en accèdant via la rue Diane.Accès le plus proche du point de rdv en transports en commun par le bus 12 arrêt « Diane ».

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-gaudiniere 0679049530 https://www.billetweb.fr/le-printemps-des-pics



