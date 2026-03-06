Le printemps des pics (balade ornithologique) Parc de la Gaudinière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 09:30 – 12:30

Gratuit : non 12€ à 15€ Le tarif enfant est à 12€ et le tarif adulte à 15€ pour 3h d’animation. Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Venez découvrir les différents pics de notre région.Profitez de cette période idéale pour observer ces oiseaux et tentezd’observer leur parade printanière. Une sortie où l’amour et le tambourdevrait se faire entendre !

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-de-la-gaudiniere 0679049530 https://www.billetweb.fr/le-printemps-des-pics



Afficher la carte du lieu Parc de la Gaudinière et trouvez le meilleur itinéraire

