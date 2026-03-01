Le Printemps des Poètes 2026 Lecture de poèmes LANNEMEZAN Lannemezan
LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Lectures de poèmes et échanges autour de la vitrine spéciale poésies de la librairie.
LANNEMEZAN 47, rue Victor hugo Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46 lvdm@wanadoo.fr
Poetry readings and discussions around the bookshop’s special poetry showcase.
