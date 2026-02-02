Le Printemps des Poètes 2026 Salle A Noste Soustons

Le Printemps des Poètes 2026

Salle A Noste 17, rue de Moscou Soustons Landes

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-08

2026-03-05

Le Printemps des Poètes est une manifestation nationale qui a pour vocation de sensibiliser le grand public à la poésie sous toutes ses formes. Elle est organisée chaque année à partir d’un thème. Le thème 2026 sera La liberté. Force vive, déployée .

À cette occasion, la Ville de Soustons se mobilise du 5 au 8 mars 2026 pour faire vivre sur son territoire cet évènement culturel en collaboration avec la Maison des citoyens La Passerelle de Soustons, la compagnie des sciences et des arts, et l’université du temps libre Landes Côte Sud.

Les Soustonnaises et les Soustonnais sont invités à participer à cet évènement qui aura lieu du 5 au 8 mars sur notre commune, à différents endroits culturels de la ville, la salle A Noste (lieu d’expositions, d’animations, et de concerts pendant 4 jours), à la Médiathèque de Soustons (Spectacle pour enfants), à la librairie L’esperluette , située au 1bis, place Sterling (pour une scène ouverte à la poésie).

Ils peuvent participer en créant une oeuvre (poème écrit ou choisi parmi ceux que vous préfére, un dessin, une peinture, une sculpture, une photo,…) en rapport avec le thème sélectionné. .

Le Printemps des Poètes is a national event designed to raise public awareness of poetry in all its forms. It is organized each year around a theme. The 2026 theme is Freedom. Force vive, déployée .

