Le Printemps des Poètes à Chantelle Librairie Le Livre à Venir Chantelle
Le Printemps des Poètes à Chantelle Librairie Le Livre à Venir Chantelle samedi 21 mars 2026.
Le Printemps des Poètes à Chantelle
Librairie Le Livre à Venir 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Lectures et rencontre avec le poète Emmanuel Flory, auteur de 9 recueils. Un moment intime autour de la vie, l’amitié et l’amour, dans le cadre de la 39ᵉ Semaine de la Poésie.
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Librairie Le Livre à Venir 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 76 58 livre.a.venir@orange.fr
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English :
Readings and meeting with poet Emmanuel Flory, author of 9 collections. An intimate moment about life, friendship and love, as part of the 39? Poetry Week.
L’événement Le Printemps des Poètes à Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule