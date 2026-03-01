Le Printemps des Poètes à Chantelle Librairie Le Livre à Venir Chantelle

Le Printemps des Poètes à Chantelle

Librairie Le Livre à Venir 41 place de l’Oscambre Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Lectures et rencontre avec le poète Emmanuel Flory, auteur de 9 recueils. Un moment intime autour de la vie, l’amitié et l’amour, dans le cadre de la 39ᵉ Semaine de la Poésie.

.

Librairie Le Livre à Venir 41 place de l’Oscambre Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 78 76 58 livre.a.venir@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings and meeting with poet Emmanuel Flory, author of 9 collections. An intimate moment about life, friendship and love, as part of the 39? Poetry Week.

L’événement Le Printemps des Poètes à Chantelle Chantelle a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme Val de Sioule