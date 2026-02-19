Le Printemps des Poètes à Fontainebleau Fontainebleau

Le Printemps des Poètes à Fontainebleau

Médiathèque de la Charité Royale Théâtre Municipal de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-28

2026-03-09

Plongez dans l’univers du Printemps des Poètes avec le thème La liberté. Force vive, déployée. et profitez d’une programmation riche en découvertes littéraires et en émotions inspirantes !

Médiathèque de la Charité Royale Théâtre Municipal de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

English : The Spring of Poets in Fontainebleau

Immerse yourself in the world of the Printemps des Poètes with the theme “Freedom. A vibrant force, unleashed.” and enjoy a program full of literary discoveries and inspiring experiences!

