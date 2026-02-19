Le Printemps des Poètes à Fontainebleau Fontainebleau
Le Printemps des Poètes à Fontainebleau Fontainebleau lundi 9 mars 2026.
Le Printemps des Poètes à Fontainebleau
Médiathèque de la Charité Royale Théâtre Municipal de Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-09
Plongez dans l’univers du Printemps des Poètes avec le thème La liberté. Force vive, déployée. et profitez d’une programmation riche en découvertes littéraires et en émotions inspirantes !
.
Médiathèque de la Charité Royale Théâtre Municipal de Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 74 64 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : The Spring of Poets in Fontainebleau
Immerse yourself in the world of the Printemps des Poètes with the theme “Freedom. A vibrant force, unleashed.” and enjoy a program full of literary discoveries and inspiring experiences!
L’événement Le Printemps des Poètes à Fontainebleau Fontainebleau a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau