Le Printemps des Poètes à la Médiathèque La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Le Printemps des Poètes à la Médiathèque
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-31
Samedi 14 mars de 15h à 17h LECTURE MUSICALE
Tout public gratuit
Lectures autour de textes issus de la poésie ou de la littérature sur le thème liberté, force vive déployée . Ces textes seront mis en musique improvisée par Angélique à la harpe celtique.
Mercredi 18 mars à 15h30 ATELIER CRÉATIF
A partir de 8 ans ou accompagné Gratuit Sur réservation
Atelier d’origami/poésie. Venez plier le papier pour créer, des petites colombes, des fleurs où se cachent de la poésie.
Samedi 28 mars à partir de 14h30 ATELIER d’ÉCRITURE
Tout public, à partir de 10 ans Gratuit Sur réservation
La médiathèque vous propose un atelier d’écriture animé par l’auteur et poète Jean-Marc Percier. A partir, d’un support visuel, venez écrire sur le thème Liberté, Force vive déployée . .
La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr
