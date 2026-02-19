Le Printemps des Poètes à la Médiathèque La Sabline Médiathèque Lussac-les-Châteaux

Le Printemps des Poètes à la Médiathèque

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux Vienne

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-31

Samedi 14 mars de 15h à 17h LECTURE MUSICALE

Tout public gratuit

Lectures autour de textes issus de la poésie ou de la littérature sur le thème liberté, force vive déployée . Ces textes seront mis en musique improvisée par Angélique à la harpe celtique.

Mercredi 18 mars à 15h30 ATELIER CRÉATIF

A partir de 8 ans ou accompagné Gratuit Sur réservation

Atelier d’origami/poésie. Venez plier le papier pour créer, des petites colombes, des fleurs où se cachent de la poésie.

Samedi 28 mars à partir de 14h30 ATELIER d’ÉCRITURE

Tout public, à partir de 10 ans Gratuit Sur réservation

La médiathèque vous propose un atelier d’écriture animé par l’auteur et poète Jean-Marc Percier. A partir, d’un support visuel, venez écrire sur le thème Liberté, Force vive déployée . .

La Sabline Médiathèque 21 Route de Montmorillon Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 83 39 81 mediatheque@lasabline.fr

