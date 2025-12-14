Le Printemps des Poètes Maison Municipale Louis David Andernos-les-Bains
Le Printemps des Poètes Maison Municipale Louis David Andernos-les-Bains samedi 7 mars 2026.
Le Printemps des Poètes
Maison Municipale Louis David 14 Avenue Pasteur Andernos-les-Bains Gironde
L’association Grandilire organise une nouvelle édition du Printemps des Poètes, un événement culturel destiné à mettre la poésie au cœur de la vie locale.
Le thème choisi cette année, la liberté, offre un terrain d’inspiration particulièrement riche. À travers les poèmes rassemblés, chacun pourra découvrir des visions personnelles et sensibles de ce que représente la liberté liberté de penser, d’aimer, de rêver ou encore de résister. .
