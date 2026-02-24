Le printemps des poètes atelier d’écriture avec Gislaine Ariey Route de Giens Hyères

Le printemps des poètes atelier d’écriture avec Gislaine Ariey

Route de Giens La Capte Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 13:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Dans la rencontre avec l’espace, les éléments, la lumière et la poésie contemporaine, Gislaine Ariey proposera à chacune et chacun de se nourrir de sa sensibilité, d’accueillir l’inédit et de partager ses découvertes.

Tous niveaux à partir de 15 ans.

.

Route de Giens La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur gariey@icloud.com

English : Le printemps des poètes: writing workshop with Gislaine Ariey

In an encounter with space, the elements, light and contemporary poetry, Gislaine Ariey invites everyone to nourish their sensibility, welcome the unexpected and share their discoveries.

All levels from age 15.

