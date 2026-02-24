Le printemps des poètes atelier La poésie en écho Route de Giens Hyères

Le printemps des poètes atelier La poésie en écho

Route de Giens La Capte Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:30:00

fin : 2026-03-14 19:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Poétiser l’espace par le chant, expériences d’une rencontre sonore et vibratoire par de l’éveil corporel et vocal et des jeux sonores avec Gaëlle Cotte et Jeanne Anna Simone.

Tous niveaux.

.

Route de Giens La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur jeanneannasi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps des poètes: Poetry as echo workshop

Poetize space through song, experience an encounter with sound and vibration through physical and vocal awakening and sound games with Gaëlle Cotte and Jeanne Anna Simone.

All levels.

L’événement Le printemps des poètes atelier La poésie en écho Hyères a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée