Le printemps des poètes atelier La poésie en écho Route de Giens Hyères

Le printemps des poètes atelier La poésie en écho
Route de Giens La Capte Hyères Var
Début : 2026-03-14 15:30:00
fin : 2026-03-14 19:00:00
2026-03-14
Poétiser l’espace par le chant, expériences d’une rencontre sonore et vibratoire par de l’éveil corporel et vocal et des jeux sonores avec Gaëlle Cotte et Jeanne Anna Simone.
Tous niveaux.
Route de Giens La Capte Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur jeanneannasi@gmail.com
English : Le printemps des poètes: Poetry as echo workshop
Poetize space through song, experience an encounter with sound and vibration through physical and vocal awakening and sound games with Gaëlle Cotte and Jeanne Anna Simone.
All levels.
