Le printemps des poètes Charleville-Mézières

Le printemps des poètes

En ville Charleville-Mézières Ardennes

La poésie prend racine le Printemps des Poètes revient pour célébrer la beauté du langage !Après L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir, L’Éphémère, Les Frontières, La Grâce et l’Hybridité, l’édition 2026 du Printemps des Poètes sera placée sous le signe de La liberté. Force vive, déployée Créé à Paris en 1999 à l’initiative de Jack Lang, le Printemps des Poètes vise à briser les idées reçues et à montrer toute la vitalité de la poésie contemporaine. Rapidement devenu un événement d’envergure nationale, il trouve à Charleville-Mézières un écrin parfait pour rendre hommage à Arthur Rimbaud, l’Homme aux semelles de vent, enfant du pays.

En ville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

After L’Ardeur, La Beauté, Le Courage, Le Désir, L?Éphémère, Les Frontières, La Grâce et l?Hybridité, the 2026 edition of Printemps des Poètes will be dedicated to Freedom. Force vive, déployée Created in Paris in 1999 on the initiative of Jack Lang, Printemps des Poètes aims to shatter preconceived ideas and showcase the vitality of contemporary poetry. Rapidly becoming a national event, Charleville-Mézières provides the perfect setting to pay tribute to Arthur Rimbaud, the man with soles of wind and a native of the region.

