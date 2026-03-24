Le Printemps des Poètes.. Créer votre poème sur le thème de la liberté Montval-sur-Loir
Le Printemps des Poètes.. Créer votre poème sur le thème de la liberté Montval-sur-Loir mardi 14 avril 2026.
Le Printemps des Poètes.. Créer votre poème sur le thème de la liberté
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Seul(e), en famille ou entre amis, venez créer votre propre poème autour du thème de la liberté
Un moment créatif, convivial et ouvert à tous pour jouer avec les mots, partager et s’exprimer librement.
Avec le Printemps des Poètes. .
2 Place Clemenceau Montval-sur-Loir 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67
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English :
Alone, with family or friends, come and create your own poem on the theme of freedom
L’événement Le Printemps des Poètes.. Créer votre poème sur le thème de la liberté Montval-sur-Loir a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72
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