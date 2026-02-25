Le printemps des poètes Espace Culturel Denfert Rochereau Decize
Le printemps des poètes Espace Culturel Denfert Rochereau Decize vendredi 20 mars 2026.
Le printemps des poètes
Espace Culturel Denfert Rochereau 20, rue Denfert Rochereau Decize Nièvre
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-20 19:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
2026-03-20
L’association Planète des songes invite les poètes d’un jour ou de toujours à une activité gratuite Le printemps des poètes
Cette initiative a pour vocation de sensibiliser et d’encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle sous différentes formes écriture, lecture, chant…
Venez, dire, lire et chanter un poème que vous aimez particulièrement et que vous avez à cœur de partager.
Choisissez un ou deux poèmes de votre choix ! (contributions poétiques personnelles ou de poètes connus) .
Espace Culturel Denfert Rochereau 20, rue Denfert Rochereau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté philippe.rollin54@gmail.com
