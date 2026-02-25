Le printemps des poètes Espace Culturel Denfert Rochereau Decize

Le printemps des poètes

Espace Culturel Denfert Rochereau 20, rue Denfert Rochereau Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

L’association Planète des songes invite les poètes d’un jour ou de toujours à une activité gratuite Le printemps des poètes

Cette initiative a pour vocation de sensibiliser et d’encourager la lecture de poèmes comme pratique culturelle sous différentes formes écriture, lecture, chant…

Venez, dire, lire et chanter un poème que vous aimez particulièrement et que vous avez à cœur de partager.

Choisissez un ou deux poèmes de votre choix ! (contributions poétiques personnelles ou de poètes connus) .

