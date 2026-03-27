Le Printemps des poètes Salle Adolphe Boissaye Étretat

Le Printemps des poètes

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Rencontre en poésies, musiques, chants

et exposition de créations artistiques sur le thème de

Liberté, force vive, déployée

avec la participation des élèves de l’école d’Étretat

La liberté est notre propulseur de vie. Associée au courage, elle est un symbole de résistance et d’espoir. Liberté ou libération, par quoi commencer ? Notre liberté commune est de pouvoir rêver, écrire, écouter les autres, alors venez écouter ou lire ou nous présenter votre création personnelle,

Nous terminerons la soirée autour d’un verre d’amitié .

Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie

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English : Le Printemps des poètes

L’événement Le Printemps des poètes Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie