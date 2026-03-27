Le Printemps des poètes Salle Adolphe Boissaye Étretat
Le Printemps des poètes Salle Adolphe Boissaye Étretat vendredi 27 mars 2026.
Le Printemps des poètes
Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Rencontre en poésies, musiques, chants
et exposition de créations artistiques sur le thème de
Liberté, force vive, déployée
avec la participation des élèves de l’école d’Étretat
La liberté est notre propulseur de vie. Associée au courage, elle est un symbole de résistance et d’espoir. Liberté ou libération, par quoi commencer ? Notre liberté commune est de pouvoir rêver, écrire, écouter les autres, alors venez écouter ou lire ou nous présenter votre création personnelle,
Nous terminerons la soirée autour d’un verre d’amitié .
Salle Adolphe Boissaye 1 Rue Notre-Dame Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie
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English : Le Printemps des poètes
L’événement Le Printemps des poètes Étretat a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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