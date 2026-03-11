LE PRINTEMPS DES POÈTES Fourques

LE PRINTEMPS DES POÈTES

2 rue docteur Massina Fourques Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-28

2026-03-13

Le printemps des Poètes s’annonce pour sa 4° édition à Fourques 66300 la liberté est le sujet cette année ; il est tellement d’actualité !

Un parcours poétique sera installé pour une semaine sur la place de la mairie et dans les rues du château au ce…

2 rue docteur Massina Fourques 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 68 51 76 87

English :

Le printemps des Poètes is coming up for its 4th edition in Fourques 66300. Freedom is the theme this year; it’s so topical!

A poetic trail will be set up for a week in the town hall square and in the streets around the château this…

