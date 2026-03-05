LE PRINTEMPS DES POÈTES Bibliothèque de la boissière La Boissière
Bibliothèque de la boissière 6 Rue de la Poste La Boissière Hérault
Début : 2026-03-09
fin : 2026-03-09
2026-03-09
Dans la Chine du 9ème siècle Dynastie Tang
Avec la poète YU XUANJI
Lecture par Anne-Marie JeanJean
Poèmes extraits de l’Intégralité de l’oeuvre traduite pour la première fois en Occident par A.M. Jeanjean et Shanshan Sun
Danse-performance par Manouchka Poincignon .
Bibliothèque de la boissière 6 Rue de la Poste La Boissière 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 59
9th century China: Tang Dynasty
