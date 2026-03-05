LE PRINTEMPS DES POÈTES Bibliothèque de la boissière La Boissière

LE PRINTEMPS DES POÈTES

Bibliothèque de la boissière 6 Rue de la Poste La Boissière Hérault

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Dans la Chine du 9ème siècle Dynastie Tang

Avec la poète YU XUANJI

Lecture par Anne-Marie JeanJean

Poèmes extraits de l’Intégralité de l’oeuvre traduite pour la première fois en Occident par A.M. Jeanjean et Shanshan Sun

Danse-performance par Manouchka Poincignon .

Bibliothèque de la boissière 6 Rue de la Poste La Boissière 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 55 40 59

English :

9th century China: Tang Dynasty

