Le printemps des poètes la Liberté, Voyageurs des songes

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Trois artistes vous proposent un voyage vers l’inconnu comme les musiciens de jazz, ils vont parcourir leurs gammes… d’images, de sons et de mots, s’écouter pour s’accorder en chemin.

Trois artistes vous proposent un voyage vers l’inconnu comme les musiciens de jazz, ils vont parcourir leurs gammes… d’images, de sons et de mots, s’écouter pour s’accorder en chemin. La musique donnera le top départ, puis dessins et poèmes nous porterons, ensemble, pour partager un moment unique, imaginé en direct, pour voyager au milieu des songes.

Avec Lorena Felei, lectrice,

Damien Tijou, musicien

Yves Riguidel, peintre

Tout public .

Abbaye de Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le printemps des poètes la Liberté, Voyageurs des songes

Three artists take you on a journey into the unknown: like jazz musicians, they will go through their scales… of images, sounds and words, listening to each other to tune in along the way.

L’événement Le printemps des poètes la Liberté, Voyageurs des songes Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-01-23 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville