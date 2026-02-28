À l’occasion du Printemps des Poètes, Paris se teinte des couleurs de la poésie et de la création littéraire. Parmi les temps forts, la signature du livre Le Syndrome de Marilyn s’impose comme un rendez-vous élégant entre émotion, féminité et écriture. Dans le cadre intime et fleuri du café-fleuriste Les Artizans, au cœur du 6ᵉ arrondissement, venez rencontrer Christina Garcia pour une rencontre littéraire unique, rythmée par échanges, dédicaces et instants poétiques. Une façon délicate de célébrer la poésie à Paris, en partageant des mots forts et sensibles avec les amoureux des livres.

Séance de dédicaces

Christina Garcia dédicacera ses exemplaires, échangeant avec chaque lecteur dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Rencontre avec Christina Garcia

Rencontre privilégiée autour du livre Le Syndrome de Marilyn, un ouvrage qui explore l’univers singulier de Marilyn Monroe à travers le prisme de la poésie, de l’introspection et du mythe féminin.

Le dimanche 08 mars 2026

de 16h00 à 19h00

gratuit sous condition

Ambiance café-fleuriste



L’événement se tient dans l’atmosphère bucolique et créative du café-fleuriste Les Artizans : un lieu où l’art floral dialogue avec les lettres, parfait pour célébrer l’écriture et les arts poétiques.

☕ Pause gourmande



Profitez d’un café ou d’une boisson chaude pendant la rencontre — une manière délicate de savourer les mots et la compagnie.

Tout public.

Café Les Artizans 64 rue de Seine 75006 Paris

christina.garcia@paris.ifac.asso.fr



